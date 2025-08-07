After Work mit Blick auf Wien: "Büroschluss" als Sommer-Edition

Auch in diesem Jahr gibt es das After-Work-Format "Büroschluss" als Sommer-Edition. Als Schauplatz dient erneut die Wiener Ausflugslocation Weitsicht Cobenzl, wo mit DJs, Gastronomie und Blick über die Stadt ein vielversprechender Abend über die Bühne gehen soll.

Alle Details im Überblick: Das Event beginnt um 17 Uhr und endet um ein Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Bis 22 Uhr findet das Programm vorwiegend im Freien statt, anschließend wird Indoor weitergefeiert.

Drei Musikfloors, mehrere Bars und verschiedene Foodtrucks können erkundet werden.

Für die musikalische Gestaltung sorgen namhafte DJs.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Adrian Almasan Auch heuer wieder findet das Event auf dem Cobenzl statt.

Infos zur Location Das Veranstaltungsformat, das in der Wiener Innenstadt seinen Anfang nahm, soll mit dem temporären Standortwechsel auf den Cobenzl eine sommerliche Alternative zum Stadtgeschehen bieten. Das Weitsicht Cobenzl, einst das Rondell Café-Restaurant hoch oben in Döbling, wurde 2022 nach umfangreicher Renovierung unter einem neuem Betreiber, der DoN Group, wiederbelebt.