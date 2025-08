Auch 2025 zeigte sich die rotbraune Fassade des Schloss Prugg im niederösterreichischen Bruck an der Leitha von ihrer musikalischen Seite. Vom 1. bis 3. August 2025 bewies das Paradies Garten Festival bereits zum viertel Mal, wie Historie und Zeitgeist im Einklang miteinander verschmelzen.

2025 reisten laut Veranstalter wegen einer gut funktionierenden Zusammenarbeit mit den ÖBB sogar 90 Prozent der Gäste mit Zügen an. Auch kulinarisch wollte man den CO₂-Fußabdruck möglichst gering halten und setzte auf einen v ollständig fleischlosen Foodcourt, bei dem mit veganem Backhenderl, Pizza und Burger war für wirklich jeden etwas dabei war.

Aushängeschild ist und bleibt die Tatsache, dass das "Paradies Garten Festival" offiziell als " erstes CO₂‑neutrales Musikfestival Österreichs " in die Geschichte eingeht. Und das hat natürlich seine Gründe: Das Gelände wird seit Anbeginn zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie aus lokalen Wind- und Solarparks versorgt.

Regenwetter trübte Stimmung nicht

Die heimische DJ Anna Ullrich eröffnet mit ihren Kolleginnen Party Pauli und SACID am Freitag in gewohnt elektrisierenden Manier mit Techno‑Trance und Wiener Club-DNA die Hauptstage. Obwohl sich das Wetter nicht gerade von der besten Seite zeigte, blieb die Künstlerin cool: "Was mich total beeindruckt hat: Der Regen konnte die Leute überhaupt nicht stoppen! Es war unglaublich schön zu sehen, wie die Besucher:innen trotzdem getanzt, gelacht und gefeiert haben. Die Stimmung war einfach traumhaft – das macht mich als Künstlerin richtig stolz".