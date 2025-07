Popfest Wien: Eine Ikone, viele Talente, einiges zu entdecken

Wird am Samstag die Seebühne bespielen: Die großartige Singer-Songwriterin The Zew.

Dass Christina Stürmer einmal das Popfest Wien am Karlsplatz eröffnen wird, hätte wohl niemand wirklich erwartet – nicht, weil sie es nicht könnte, sondern weil das Festival seit Jahren vor allem ein Hotspot für Newcomer, Indie-Bands und Combos ist, die (noch) unter dem Radar der großen Aufmerksamkeit liegen. Diese Acts werden hauptsächlich von der FM4-Gemeinde wahrgenommen, die gerne die Nase rümpft, wenn es zu mainstreamig wird.

Kuratiert haben das Programm die Musikerin Verena Haselböck alias Verifiziert und Paul Buschnegg.

Für die beiden Programmgestalter Paul Buschnegg und Verena Haselböck alias Verifiziert war jedoch schnell klar: Christina Stürmer soll das Popfest eröffnen. „Sie ist in Österreich eine Ikone und begleitet mich musikalisch schon seit meiner Kindheit. Eine meiner ersten CDs war die Single ,Ich lebe‘“, erzählt Haselböck. „Heute, wo ich selbst Musik mache und live auftrete, ist ihr Lied ,Scherbenmeer‘ sogar Teil meiner Einsing-Playlist.“ Paul Buschnegg, Autor, Musiker und Sänger der Band Pauls Jets, erinnert sich ebenfalls an seinen ersten Stürmer-Moment im Alter von etwa zehn Jahren. „Ich hatte sogar einige Zeit ein Poster von ihr in meinem Kinderzimmer hängen. Viele haben ihre Musik heute mit dem Rock-Pop-Revival der 2000er-Jahre wiederentdeckt, das ist spannend.“

Wunschliste Spannend seien auch die Arbeiten am Programm gewesen. Sie seien viel unterwegs gewesen, haben einander unzählige Nachrichten mit Links zu interessanten Künstlerinnen und Künstlern geschickt – nach dem Motto: Schau bzw. höre dir das mal an! „Schlussendlich hatten wir die Qual der Wahl“, sagt Buschnegg. „Nachdem bekannt wurde, dass wir heuer das Popfest-Programm gestalten, wurden wir gleich einmal mit Bewerbungen bombardiert. Da waren viele coole Sachen dabei. Wir hatten aber auch eine eigene Wunschliste und persönliche Favoriten, die wir gerne ins Line-up integrieren wollten.“

Alles in allem bekamen sie so einen umfassenden Überblick über das, was in den Wiener Proberäumen gerade passiert. „Was sich in den letzten Jahren stark verändert hat, ist die Vielfalt. Es gibt einfach wahnsinnig viel Musik. Früher war man von Labels, Plattenfirmen, Radio und Berichterstattung abhängig. Heute kann jeder zuhause am Handy ein Lied aufnehmen, es online stellen und so bekannt werden. Dadurch gibt es viel mehr Künstler – vor allem auch viel mehr Frauen –, die Musik machen“, sagt Haselböck. Diese enorme Dichte und Bandbreite ist toll, macht es aber auch schwierig, den Überblick zu bewahren. „Auf Tiktok tauchen ständig neue Artists auf, die gepusht werden oder viral gehen. Oft haben die aber nur ein oder zwei Songs veröffentlicht und noch nie ein Konzert gespielt. Live-Erfahrung ist für viele Künstler heute nicht mehr wichtig, aber beim Popfest zählt eben nur die Live-Performance. Deshalb war es wichtig, nicht nur im Internet zu suchen, sondern uns auf möglichst vielen Konzerten herumzutreiben“, so Buschnegg.

Pop ist mehr als Musik Das Popfest verstehen die beiden Kuratoren nicht nur als Musikfestival, sondern als Fest der gesamten Popkultur. „Pop umfasst für uns viel mehr als Musik – es geht um Mode, Filme, Kunst und alles, was die Popkultur ausmacht. Deshalb bieten wir diesmal neben Musik auch Diskussionsrunden, Filmvorführungen und einen Modeworkshop an“, so Haselböck. Die Panel-Diskussionen im Wien Museum drehen sich um Kulturjournalismus und soziale Medien. Neu sind Stadttouren mit dem Musiker und Lokalhistoriker Geri Hollerer, der historische Popschauplätze zeigt, etwa jenen Ort, an dem Jimi Hendrix einst auftrat. Infos: Die 16. Ausgabe des Popfest findet bei freiem Eintritt von 24. bis 27. Juli am Karlsplatz (Seebühne), in Wien Museum, Club U, Café Kunsthalle und im Prechtlsaal (TU Wien) statt. Das Programm bildet die Vielfalt der heimischen Musikszene ab: Es spielen u. a. Kreisky, Sodl, Cousines Like Shit, Kässy, Eli Preiss, The Zew, Spitting Ibex, Jo The Man The Music, Crack Ignaz, Holli, Salamirecorder, Magda, Mietze Conte.

