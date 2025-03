Der Sommer rückt näher und damit auch die Festival-Saison. Um die Vorfreude noch größer zu machen, hier ein Überblick, was die nationale und internationale Musikszene dieses Jahr zu bieten hat.

Österreich Lido Sounds Das Open-Air-Festival Lido Sounds geht vom 27. bis 29. Juni in Linz am Donauufer in die dritte Runde. In drei Tagen werden auf zwei Bühnen 40 Acts, unter anderem von der deutschen Pop-Rockband AnnenMayKantereit, der fünfköpfigen Electropop-Band Beatsteaks aus Australien, Punkrock von den Beatsteaks und dem deutschen Singer-Songwriter Betterov, geboten.

Nova Rock

Im Juni sorgt auch das Nova Rock Festival wieder für einen Ansturm ins Burgenland. Vom 11. bis 14. Juni wird hier volle vier Tage lang auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf gerockt! Mit dabei sind Metal-Bands wie Korn, Dream Theater, Slipknot und In Flames, aber auch Rock-Ikonen wie Iggy Pop und Linkin Park. Die heimische Pop-Rock-Szene ist mit Wanda vertreten.

Forestglade

Am 11. Juni kehrt das Forestglade, die Mutter der österreichischen Musikfestivals, nach der letzten Ausgabe 2012, zum 30. Jubiläum zurück. Mit dabei im Park von Schloss Esterházy in Eisenstadt sind ehemalige Headliner wie Cypress Hill, The Sisters of Mercy und Therapy?; auch mit dabei sind H-Blockx und K’s Choice.

Electric Love

Auch in Österreich kommen Elektro-, EDM- und Hip-Hop-Liebhaber zwischen dem 3. und 5. Juli beim Electric Love Festival am Salzburgring auf ihre Kosten. Zu den Top-Acts zählen die Italienerin Deborah De Luca, Hardwell und I Hate Models.

Frequency

Das FM4 Frequency Festival bringt zwischen dem 13. und 15. August 2025 Schwung nach St. Pölten, mit einer vielfältigen Mischung aus Rock, Indie, Hip-Hop und elektronischer Musik. Auf den Day- und Night-Park-Stages wird rund um die Uhr Festival-Feeling geboten. Highlights dieses Jahr sind unter anderem US-Superstar Post Malone, Chappell Roan, Will Smith, Suki Waterhouse, Papa Roach und Central Cee. Shawn Mendes wurde vor Kurzem als letzter Frequency-Headliner bekannt gegeben.

International Rock im Park

2025 zelebriert Deutschlands größtes Zwillingsfestival, zusammen mit dem bereits ausverkauften Rock am Ring, vom 6. bis 8. Juni in Nürnberg sein 40-jähriges Jubiläum. Mit Slipknot, Bring Me The Horizon, Rise Against und Sleep Token stehen die Headliner fest.

Primavera Sound

Charli XCX, LCD Soundsystem, Sabrina Carpenter, Amelie Lens, Brutalismus 3000, Caribou, Chappell Roan, FKA Twigs, Fontaines D.C., Haim, Idles, Jamie XX, Turnstile und TV On The Radio werden zwischen dem 4. und 8. Juni beim Primavera Sound in Barcelona zu hören sein.

Sónar

Vom 12. bis 14. Juni kehrt auch das Sónar Festival nach Barcelona zurück. Hier kommen vor allem Elektrofans mit Einlagen von Bicep, der südkoreanischen Musikerin Peggy Gou und Skrillex auf ihre Kosten.

© REUTERS/Daniel Cole

Southside Festival

Das Southside ist ein genreübergreifendes Festival, das vom 20. bis 22. Juni in Neuhausen ob Eck (Deutschland) stattfindet. Zu den Top-Acts gehören AnnenMayKantereit, Apache 207 und Green Day. Auch Alligatoah, Biffy Clyro, Deftones, Electric Callboy, Nina Chuba, Sam Fender, SDP und The Prodigy treten auf. Das Schwester-Festival Hurricane wird zeitgleich mit identischem Line-up in Scheeßel abgehalten.

Glastonbury

In der britischen Kleinstadt Glastonbury wird das gleichnamige Festival, mit Ursprüngen in der Hippie-Zeit, vom 25. bis 29. Juni abgehalten. Die Top-Acts dieses Jahr sind der kanadische Singer-Songwriter Neil Young, Sängerin Olivia Rodrigo, Ikonen wie Alanis Morissette und Rod Stewart sowie Charli XCX. Die Liverpooler Rockgruppe The Searchers wird in Glastonbury zum letzten Mal auftreten.

Exit

Vom 10. bis 13. Juli findet das beim European Festival Awards 2017 als Gewinner in der Kategorie Best Major Festival ausgezeichnete EXIT Festival in Novi Sad, Serbien, statt. Eric Prydz, Frank Carter & The Rattlesnakes und Tiësto sind als Teilnehmer bestätigt. Darüber hinaus sind Hurts und viele weitere Künstler gebucht.

© APA/AFP/Belga/HATIM KAGHAT

Tomorrowland

Für alle Elektro- und EDM-Fans ist das Tomorrowland vom 18. bis 27. Juli im belgischen Boom unverzichtbar. Top-Acts sind Armin van Buuren, Charlotte De Witte und Swedish House Mafia. Darüber hinaus legen Afrojack, Amelie Lens, Boris Brejcha, David Guetta, Joy Orbison, Robin Schulz, Sander Van Doorn und Timmy Trumpet auf.

Sziget

Auf der Óbudai Insel in Budapest, der „Island of Freedom“, findet vom 6. bis 11. August das Sziget Festival statt. Mit knapp 1000 Shows auf über 60 Bühnen ist es eines der größten europäischen Musikfestivals. Von Rock über Pop bis zu Elektro ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei, darunter Charli XCX, Shawn Mendes, A$AP Rocky, Anyma, Post Malone und Chappell Roan.