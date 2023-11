Glastonbury-Festival 2024: Tickets binnen weniger Stunden ausverkauft

Die Tickets für das berühmte Glastonbury-Musikfestival im kommenden Jahr sind nach Angaben der Veranstalter innerhalb einer Stunde ausverkauft worden. "Tickets für Glastonbury 2024 sind jetzt ausverkauft", erklärten die Organisatoren am Sonntag nur 57 Minuten nach Vorverkaufsbeginn im Onlinedienst X, ehemals Twitter.

Welche Stars bei dem fünftägigen Festival Ende Juni auftreten werden, ist dabei noch gar nicht klar. Eine der Organisatorinnen hatte kürzlich lediglich angekündigt, eine internationale weibliche Künstlerin sei bereits gebucht. In den vergangenen Jahren waren bei dem Festival regelmäßig Topstars aufgetreten, Elton John hatte in diesem Sommer dort sein letztes Konzert in Großbritannien gegeben.