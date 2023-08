Das Sziget-Festival: Eine Insel voller Möglichkeiten

Die ungarische Version des Donauinselfests findet vom 10. bis zum 15. August in Budapest statt. Was sich an diesen Tagen auf der Óbudai-Insel abspielen wird, ist einmalig – und auch von großer inhaltlicher Qualität. Alleine das Line-up liefert einem genügend Anreize, um die Reise (am besten mit dem Zug) nach Budapest anzutreten. Heuer spielen etwa Billie Eilish, Lorde, Imagine Dragons, Jamie xx, Los Bitchos, Bonobo, Foals, Viagra Boys und so weiter und so fort.