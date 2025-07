Statusmeldungen auf WhatsApp ähneln den beliebten Instagram-Storys , die ebenfalls nur für 24 Stunden sichtbar sind. Nutzer können Inhalte in Form von Text, Fotos oder Videos mit ihren Kontakten teilen. Ohne Einschränkungen in den Datenschutzeinstellungen können alle Kontakte , die im eigenen Adressbuch eingespeichert sind und WhatsApp verwenden, den Status einsehen.

WhatsApp: Wo findet man die Statusmeldungen?

Eine aktive Statusmeldung erkennt man entweder an dem grünen Kreis, der das Profilbild der Person in der Chat-Übersicht umrahmt, oder über die Option "Aktuelles" (unten links in der WhatsApp-Übersicht). Dort werden alle Kontakte angezeigt, die aktuell eine Statusmeldung geteilt haben.

Wer aber die Lesebestätigung deaktiviert, kann sich als Nebeneffekt die Statusmeldungen anonym ansehen – der Ersteller sieht dann nicht, dass man seinen Beitrag aufgerufen hat.