Klarerweise werden Profile, die der Instagram-Story ein Like geschenkt haben, ganz oben angezeigt. Der Rest wird laut mehreren Quellen danach sortiert, wie viel Interaktion zwischen dem eigenen Profil und dem der Story-Betrachterinnen und Betrachter besteht. Dazu zählen etwa Profilbesuche, Likes und Kommentare. Ähnlich funktioniert auch der reguläre Instagram-Feed, sowie die Reihenfolge, in der einem die Storys anderer in der Leiste oben angezeigt werden.