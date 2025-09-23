In der Folge vom 22. September 2025 tat Moderator Günther Jauch etwas, das bei der Quiz-Show "Wer wird Millionär?" nur in Ausnahmefällen vorkommt: Er versuchte, einem Kandidaten subtil zur richtigen Antwort zu verhelfen. Genauer gesagt: Ihn vor der falschen Entscheidung zu bewahren. Doch alle Hinweise waren vergebens.

Kandidat Mark Thomsen (45) loggte bei der 32.000-Euro-Frage die falsche Antwort ein und fiel auf 500 Euro zurück. Besonders tragisch: Der Hochbegabte mit einem IQ von 150 hatte mit dem möglichen Gewinn seine Schulden bei einem Freund begleichen wollen.

Kandidat scheiterte an dieser Musik-Frage Thomsen hatte sich zunächst souverän durch die Fragen gearbeitet, doch die 32.000-Euro-Frage wurde ihm zum Verhängnis. Günther Jauch wollte von seinem Kandidaten wissen: "Der Original-Sänger welchen Hits verstarb nur wenige Monate nach dessen Veröffentlichung?" A: Paranoid

B: Sweet Child O' Mine

C: Roxanne

D: Highway To Hell

Günther Jauch versuchte zu helfen Zunächst versuchte es Thomsen mit dem Ausschlussverfahren und entschied sich schließlich für den Zusatzjoker. Eine Mathelehrerin aus dem Publikum empfahl dem Kandidaten Antwort A (Paranoid), betonte jedoch, sich nicht ganz sicher zu sein. Jauch ahnte bereits, dass die Sache nicht gut ausgehen könnte und versuchte mehrfach, Thomsen zum Umdenken zu bewegen. Der Fernsehmoderator schlug vor, den verbliebenen Telefonjoker zu nutzen (O-Ton Günther Jauch: "Sollma nicht doch jetzt nochmal lieber telefonieren?") oder aufzuhören und die Show mit 16.000 Euro zu verlassen – vergebens.

AC/DC-Sänger starb kurz nach Song-Veröffentlichung Der Kandidat loggte Antwort A (Paranoid) ein. Ein fataler Fehler, denn richtig gewesen wäre Antwort D: Highway To Hell. AC/DC-Sänger Bon Scott starb am 19. Februar 1980 nach einer Partynacht – nur wenige Monate nach der Veröffentlichung des Songs im Juli 1979.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RTL Kandidat Mark Thomsen loggte Antwort A ein – richtig gewesen wäre jedoch Antwort D: Highway To Hell.