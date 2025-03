Der Weltfrauentag ist eine Erinnerung an die Kämpfe, die so viele Frauen in der Vergangenheit für uns geführt haben und vor allem daran, was uns noch bevor steht. In vielen Ländern kämpfen Frauen noch immer um das Recht, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, und um noch mehr Rechte, die für "jederMann" selbstverständlich sind. Ich will keine Blumen oder Tampons. Ich will mindestens mal eine geschlossene Gender-Pay-Gap. Lächerlich, über so etwas überhaupt zu diskutieren.