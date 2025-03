Studie enthüllt: Homeoffice verschlechtert die Karriere-Chancen

Die Studie, die von der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf in Auftrag gegeben wurde, kommt zu einer klaren Erkenntnis: Je häufiger jemand im Homeoffice arbeitet, desto schlechter ist dies für den persönlichen beruflichen Erfolg. Dabei bewerteten 5.000 Befragte zahlreiche Beschäftigte, die in unterschiedlichem Ausmaß Homeoffice in Anspruch nahmen.