Studie enthüllt: Das mittlere Kind wird am ehesten kriminell

Eine aktuelle Studie kommt zu eindeutigen Ergebnissen: Die mittleren Kinder neigen am ehesten dazu, Autoritäten infrage zu stellen und infolgedessen in Konflikt mit Regeln und dem Gesetz zu geraten. Das können Gründe sein.

Professor Joseph Doyle vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) analysierte bereits im Jahr 2017 Daten von tausenden Brüderpaaren aus Dänemark und Florida. Dabei entdeckten er und sein Forschungsteam, dass zweitgeborene Jungen durchschnittlich 20 bis 40 Prozent häufiger von schulischen Disziplinarmaßnahmen betroffen oder in strafrechtliche Vorfälle verwickelt waren als ihre erstgeborenen Brüder.

Besonders interessant wurde es, als mehr als zwei Geschwister untersucht wurden. Eine aktuelle Studie von den kanadischen Wissenschaftern Michael Ashton und Kibeom Leelegen legt nahe, dass sogenannte "Sandwich-Kinder" – also mittlere Geschwister – um 33 Prozent häufiger straffälliges Verhalten aufzeigten als Erstgeborene. Die jüngsten Geschwister haben, wie oben schon angeführt, ein um 20 Prozent erhöhtes Risiko für solches Verhalten im Vergleich zu ihren ältesten Geschwistern .

Jüngere rebellieren öfter

Einer der ersten Wissenschafter, der dieses Thema intensiv untersuchte, war Frank Sulloway, dessen Buch Born to Rebel in den 1960er-Jahren erschien. Er stellte fest, dass Erstgeborene sich stärker mit Eltern und Autoritäten identifizieren, während ihre jüngeren Geschwister häufiger gegen bestehende Strukturen rebellieren. Doch warum ist das so?