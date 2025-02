Wiederkehr: Maßnahmenpaket an Schulen für strafunmündige Kinder

Zwei bis fünf Tage dauern im Schnitt die Suspendierungen von Schülerinnen und Schülern in Wien an.

Um diese - und die Gewalt an Schulen - zu reduzieren, rollt die Stadt Wien nun ein weiteres Maßnahmenpaket aus, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) bei einem Medientermin am Dienstag bekanntgab.

Die Anzahl an Suspendierungen sei bereits leicht rückläufig: Im Zeitraum 2022/23 habe es noch 818 gegeben, 2 023/24 nur noch 756. "Das ist ein Rückgang von sieben Prozent ", so Wiederkehr. Vergleiche man zudem das erste Semester des laufenden Schuljahres mit jenem des Vorjahres, sei die Anzahl um 12,44 Prozent gesunken.

Aktuell laufe ein offenes Vergabeverfahren, um einen weiteren geeigneten Kooperationspartner für das Vorhaben zu finden. Bereits in den nächsten Monaten soll das Programm anlaufen, ein genaues Datum könne man momentan aber nicht bekanntgeben, so Wiederkehr.

Mehr FiSch

Weiter ausgebaut werden zudem sogenannte FiSch-Klassen (Familien in Schulen), die in acht Kompetenzzentren untergebracht sind. Die Plätze werden verdreifacht und von 100 auf 300 Plätze aufgestockt. In diese Klassen kommen für eine begrenzte Zeit Eltern mit ihren Kindern, um sich deren Verhalten in der Schule anzusehen.

Ziel ist es, die Familien mit einzubeziehen und gemeinsam an einer Verhaltensverbesserung zu arbeiten. Eltern würden auch Unterstützung für die Erziehungsarbeit abseits der Unterrichtszeit erhalten, so Fuchs weiter.