"Science Pool": Raus aus der Klasse mit den Wiener Bildungschancen

Individuell angepasst

"Wir bieten eine Mischung aus Wissenschaft und Pädagogik an“, erklärt Gerlinde Heil, Gründerin von "Science Pool". Im „Science Lab“ wird Kindern und Jugendlichen beispielsweise unter den Rubriken der vier Elemente ein anderer Zugang zur Wissenschaft rund um Chemie und Physik vermittelt. Jeder einzelne Workshop kann dabei auf bis zu zwölf verschiedene Arten durchgeführt werden, um sich den individuellen Bedürfnissen der Schulklassen anzupassen.

So wird etwa - unter begeistertem Gekreische einer weiteren Volksschulklasse - in einem Workshop "Schnee" aus Windeln hergestellt. "Die Kindern werden auch später noch wissen was ein Superabsorber ist. Chemie ist eben nicht nur für ältere Klassen geeignet", so Heil. Das spiegle das Angebot im "Science Pool" wieder.