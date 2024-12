Wiener Jugendparlament geht in die nächste Runde

Neun Optionen

Bis konkrete Fragestellungen tatsächlich bearbeitet werden, muss sie allerdings noch etwas abwarten: Beim Termin am Mittwoch wurden nämlich zuerst Themen- und Gruppenfindungsprozesse in die Wege geleitet. Die jugendlichen Delegierten konnten sich entscheiden, in welchen der insgesamt neun Ausschüsse sie die kommenden Monate ihre Ideen einbringen möchten.

Darunter sind Ausschüsse zu den folgenden Themenfeldern: mit Klima, Natur und Umwelt, Öffentlichem Raum und Mobilität; Freizeit und Kultur, Bildung und Schule; Arbeit und Wirtschaft; Gemeinschaft und Sicherheit, Gesundheit und Soziales; Demokratie, Teilhabe und Inklusion; Frauen, LGBTQI+ und Gleichberechtigung.

Studentin Anna möchte zunächst das Themenfeld "Öffentlichem Raum und Mobilität" näher kennenlernen. "Das Öffi-Ticket ist mir dann doch noch wichtiger als Kulturangebote", erklärt sie dem KURIER ihre Entscheidung.