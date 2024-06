Ab nächstem Schuljahr: Schulen bekommen Ansprechpartner bei Polizei

Starten soll das Projekt im nächsten Schuljahr, in dem Polaschek unter der Devise "hinschauen statt wegschauen" einen Schwerpunkt auf Gewaltschutz legen will. Zudem werde das Budget für Präventionsworkshops in Schulen um 50 Prozent auf 2,1 Mio. Euro erhöht.

Anlass für den Fokus auf Gewaltschutz waren die Deliktszahlen an Schulen, die - teils durch Absenzen während der Pandemie begründet - stark gestiegen sind. So haben sich etwa die Straftaten an Schulen in Wien von 2021 bis 2023 von 962 auf 1.932 fast verdoppelt.