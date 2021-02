Haben Geschwister Anspruch auf Trauerschmerzensgeld?

In unserem Bekanntenkreis kam es vor zwei Jahren zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem der Bruder unserer Freundin verstarb. Unsere Bekannte kommt mit dem Tod ihres Bruders bis heute nicht zurecht. Die Situation ist so schrecklich, weil die beiden früh auch ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall verloren haben und seither sehr eng waren. Unsere Freundin ist völlig verloren ohne ihren Bruder und hadert mit dem Schicksal, ihre ganze Familie durch Autounfälle verloren zu haben. Wir wollen ihr helfen und haben uns gefragt, ob sie nicht selbst Ansprüche gegen den Unfallverursacher hat. Kann unsere Freundin gegen den Unfalllenker, der unzweifelhaft alleine Schuld am Verkehrsunfall ist, Ansprüche stellen?

Hans L., Tirol