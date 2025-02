Erwachsene und Kinder seit Pandemie weniger sportlich

"Sport und Bewegung ist Leben und Lernen"

Kinder aber seien in ihrem Verhalten "viel elastischer, flexibler und anpassungsfähiger. Sie können sich auch schnell wieder einfügen in neue Situationen. Sie finden schneller zurück in die Spur oder zu sich selbst, sie können sich schneller erholen und sich anpassen." Die große Stärke von Kindern und Jugendlichen sei, dass sie insgesamt kreativer seien als Erwachsene, so der Wiener. "Sie spüren, was ihnen gut tut. Sport und Bewegung tut gut, ist Leben und Lernen. Das ist die beste Möglichkeit für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen."

Generell bei den Menschen und vor allem bei Kindern sei die Grundstimmung und die Befindlichkeit durch Corona maßgeblich beeinträchtigt worden. In der Schule gebe es nun viel mehr Fehltage als vorher. "Sie sind einfach kränker - sie sind viel anfälliger als vorher. Das Verhalten generell und auch das Glücksempfinden, die Freude am Leben ist natürlich wesentlich beeinträchtigt. Das hat sich psychisch sehr stark ausgewirkt auf jeden und natürlich vor allem auf Kinder. Diese Lebensfreude, die vorher da war, ist natürlich beeinträchtigt - wenn wir es so ganz grob umschreiben."