Übergewicht und Sportunterricht: "Kinder brauchen Erfolgserlebnisse"

Anna Maria Cavini : Das Um und Auf ist spaßbetonter Sportunterricht, der die Freude an Bewegung fördert. Dazu braucht es Erfolgserlebnisse, die man Kindern verschaffen muss, ohne auszuschließen und zu vergleichen. Die Kinder brauchen eine Basis, um sportmotorische Fähigkeiten auszubauen, Kraft und Ausdauer zu trainieren und Beweglichkeit zu fördern. Man kann Kindern verschiedene Sportarten schmackhaft machen und die Chance geben, Vereinen beizutreten, Teil einer Gruppe zu sein und Sport schlussendlich in der Freizeit zu betreiben. Eine Betonung auf Leistung ist da hinderlich.

Welche Fehler passieren im Sportunterricht, die Kinder und Jugendliche negativ beeinflussen? Ich kenne großartig Sportpädagoginnen und -pädagogen, aber leider auch viele Leidensgeschichten von übergewichtigen Kindern und Jugendlichen. Bei mir sitzen Kinder in der Praxis, die mir unter Tränen erzählen, wie sie es nicht geschafft haben, bei einem Parcours unter der Langbank durchzuklettern. Wenn Kinder in der Gruppe sind, für die anatomisch gewisse Übungen nicht funktionieren, sollte man diese Übungen adaptieren. Oder wenn es nach wie vor passiert, dass Kinder ihre Gruppen wählen bei Mannschaftsspielen. Was logischerweise dazu führt, dass jemand übrigbleibt, der das "Problem" für die Mannschaft ist – à la "den wollen wir nicht haben". Wie sich das anfühlt, kann man sich vorstellen. Welche Auswirkungen kann es haben, wenn der Sportunterricht defizitorientiert abläuft? Zum einen gibt es Kinder, die sich zurückziehen und beginnen, den Sportunterricht zu meiden. In meiner täglichen Arbeit erlebe ich Kinder mit psychosomatischen Beschwerden, die am Morgen vor dem Sport unter Bauchschmerzen oder Erbrechen leiden, weil der Gedanke daran, wieder gehänselt und bloßgestellt zu werden, Angst und Panik in ihnen auslöst. Degradierende Erlebnisse begünstigen die Entwicklung von Essstörungen. An der "Down & Up"-Akademie unterrichten wir zum Beispiel jedes Jahr extrem engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die kompakt an zwei Wochenenden Basiswissen über medizinische Grundlagen, Sportmedizin und praktische Möglichkeiten der Unterstützung in den Bereichen der Bewegung und Ernährung als auch psychologische Tools erlernen.

Welchen Effekt kann der Sport in der Schule in Hinblick auf Übergewicht überhaupt haben, wenn er privat vernachlässigt wird? Die große Chance der Schule ist es, dass sie inklusiv ist für alle Kinder. Gerade bei Interventionsprojekten im Rahmen von freiwilligen Nachmittagsprogrammen ist es schlussendlich oft so, dass wir damit viele sozial schwache Familien nicht erreichen. Hindernisse können sein: Kinder von A nach B zu bringen ist irrsinnig schwierig, wenn die Mutter alleinerziehend ist oder auch sprachliche Barrieren, wenn Migrationshintergrund besteht. Als Folge erreicht man vermehrt Kinder, deren Eltern motiviert sind, und nicht jene, die wenig familiären Support haben. Nicht, weil er nicht gegeben werden will, sondern, weil die Möglichkeit fehlt. Deswegen braucht es inklusive Angebote. Den Willen zur täglichen Turnstunde seitens der Politik vermisse ich seit Jahrzehnten. Studien beweisen, dass sie eine riesengroße Auswirkung auf die Gesundheit aller Kinder hätte.

Warme Mahlzeit an Pflichtschulen Finnland war das erste Land weltweit, das ein kostenloses Schulessen eingeführt hat. Seit 1946 bekommen dort alle Schülerinnen und Schüler ein durch Steuergeld finanziertes warmes Mittagessen – rund 2,5 Millionen Euro werden dafür täglich ausgegeben. Auch Schweden blickt auf eine lange Schulverpflegungstradition zurück. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es erste nationale Bemühungen um kostenlose Schulmahlzeiten. Seit den 1970er Jahren können alle Schulkinder zwischen sieben und 16 Jahren kostenfrei an der Schulverpflegung teilnehmen. Finanziert wird dies aus Steuergeldern, einen Anspruch auf das Schulmittagessen haben alle Kinder unabhängig vom elterlichen Einkommen. Seit 2011 ist im Schulgesetz auch festgeschrieben, dass die Mahlzeiten nährstoffreich sein müssen, das heißt etwa ein Drittel des täglichen Energie- und Nährstoffbedarfs sollen abgedeckt werden.

Ernährung ist ein weiterer wichtiger Baustein ... Absolut. Wir wissen, dass die mangelnden Ressourcen in sozial schwachen Familien negative Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten haben. Gleichzeitig wissen wir aus anderen Ländern von den positiven Auswirkungen eines kostenlosen warmen Mittagessens an Schulen. Daten aus Ländern, in denen die kostenlose Schulverpflegung implementiert ist, zeigen uns, dass die Kinder besser ernährt sind. Das zeigt sich dann am Gewicht, aber auch in der Nährstoffversorgung – es liegen weniger Nährstoffdefizite vor. Denn auch übergewichtige Kinder können einen Vitaminmangel haben. Betroffene essen zwar hochkalorisch, die Lebensmitteln decken aber zu wenige Vitamine und Nährstoffe ab. Es bräuchte also eine nährstoffbalancierte Mahlzeit, die kostenlos ist.

© Anna Maria Cavini Sensibler Umgang: Anna Maria Cavini schult auch Pädagogen.

Kostengünstige Programme für adipöse Kindern und Jugendliche Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) unterstützt Angebote für übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche im Rahmen der "Leichter Leben Kids & Teens Programme". In Gruppenkursen werden junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei unterstützt, ihren Lebensstil und ihr Wohlbefinden positiv zu verändern. Im Fokus stehen Ernährung, Bewegung und die Psyche. Die Kinder und Jugendlichen erlernen ein gesundes Ernährungsverhalten, sind körperlich fitter, erhöhen ihre Lebensqualität und reduzieren dabei langfristig ihr Gewicht. Ein zentraler Erfolgsfaktor der Projekte ist das Einbeziehen der (Groß-)Eltern und Erziehungsberechtigten. Ein Team von Fachleuten begleitet die Familien auf ihrem Weg zu einem gesünderen Lebensstil. In Kärnten wird das Programm "Down&Up" für Kinder und Jugendliche von acht bis 17 Jahren von der ÖGK und BVAEB bereits seit mehreren Jahren zur Gänze gefördert, sodass keinerlei Kosten entstehen. In Wien besteht mit "Enorm in Form" ein umfassendes Betreuungsangebot der ÖGK für übergewichtige Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Für das Bewegungsprogramm (zwei Termine pro Woche) muss bei den Sportvereinen einmalig ein Kursbetrag von 75,00 Euro pro Semester bezahlt werden. Für das restliche Betreuungsangebot (medizinische, diätologische und psychologisch/psychotherapeutische Kontrolltermine) werden die Kosten komplett von der ÖGK übernommen.