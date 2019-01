Geschwister: Die Konkurrenz im Kinderzimmer

Viele Wissenschafter erforschen die Beziehung von Geschwistern, aber solche Studien werden oft kritisiert. Was kann man über den Charakter von ersten, zweiten und dritten Kindern sagen?

Das Erste gilt oft als das ernsthafte Kind, das Zweite als Problemkind und das Dritte ist das Quatschmacher-Kind. Das sind Merkmale, die sich oft in der Praxis bestätigen, aber mehr mit unserer Gesellschaft als mit der Geschwisterposition zu tun haben. In vielen Familien werden die Ressourcen knapper, sobald ein weiteres Kind kommt – Zeit und Geld. So kommt es, dass die anderen Kinder nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen oder zum Beispiel weniger gute Schulabschlüsse machen. Es zeigt sich auch, dass das zweite Kind oft schwieriger ist. Das liegt bei uns daran, dass eine Mutter mit drei Kindern sich eher dem jüngsten zuwendet, weil es am bedürftigsten ist. Der Effekt wird besonders stark, wenn keine anderen Bezugspersonen da sind, die sich dieses Kindes annehmen können, wie es in anderen Gesellschaften der Fall ist.

Manche Geschwister sind einander total nahe, andere streiten ständig miteinander, bis zum Erwachsenenalter. Was sollen Eltern tun?

Da gibt es viele Faktoren. Die größeren Kinder brauchen Zuwendung und dürfen nicht in die Rolle des vernünftigen Älteren gedrängt werden. Sätze wie „Du bist der Größere, stell’ dich nicht so an!“ sind tabu. Diese Kinder beginnen in ihrer Hilflosigkeit, ihre Geschwister zu hassen und schämen sich häufig dafür. Eltern sollten negative Gefühle zulassen. Wenn ein Kind sagt, „Das blöde Baby nervt“, antworten wir nicht mit „Das darfst du nicht sagen“, sondern wir hören dem Kind ruhig zu und erkennen an, dass so ein Baby manchmal eine Belastung sein kann. Wir trösten unser Kind, so entwickeln sich positive Gefühle. Probleme entstehen auch, wenn Eltern als Schiedsrichter oder Detektiv auftreten und streitende Kinder bestrafen. Sie werden nie herausfinden, wer angefangen hat und was passiert ist – und egal, wie wir entscheiden, fühlt sich ein Kind zurückgesetzt.