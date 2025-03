Warum Unternehmen mit Chefinnen erfolgreicher sind

Demnach seien Unternehmen mit einer höheren Frauenquote in Führungspositionen finanziell stabiler. Eine ausgewogene Geschlechterverteilung führe im Durchschnitt zu einer besseren wirtschaftliche Performance und langfristigem Erfolg, so die Analyse.

Auch die Aufsichtsräte zeigen ein ähnliches Bild: Frauen nehmen hier nur rund 23,5 Prozent der Positionen ein. "Obwohl immer mehr Unternehmen die Bedeutung von Diversität erkennen, sind wir von echter Gleichstellung noch weit entfernt. Gerade in Führungspositionen bleibt der Frauenanteil besorgniserregend niedrig", so Recsey.

Trotzdem herrscht hierzulande noch Nachholbedarf, vor allem wenn es um den Anteil von Frauen in Spitzenpositionen geht. Von den insgesamt 264.492 Geschäftsführungspositionen in Kapitalgesellschaften sind nur 15,6 Prozent mit Frauen besetzt. Noch deutlicher ist das Ungleichgewicht in den Vorständen großer Unternehmen. Von 2.044 Vorstandsmitgliedern sind lediglich 11,7 Prozent weiblich.

Regionale Unterschiede beim Frauenanteil

Der Personalvermittler Iterate Match präsentierte anlässlich des Internationalen Frauentages eine aktuelle LinkedIn-Auswertung. Demnach sind österreichweit mehr als 72.000 Personen auf dem Sozialen Netzwerk mit den Titeln "Geschäftsführer/Geschäftsführerin", "CEO" oder "Vorstand" vertreten. Der Frauenanteil liegt dabei bei lediglich 18 Prozent. Regional ist der Anteil an Frauen in Führungspositionen leicht unterschiedlich: Während er in Wien und Oberösterreich mit 20 Prozent am höchsten ist, hinken Tirol, Vorarlberg und das Burgenland mit 16 Prozent nach.

Einzelunternehmen wiederum weisen traditionell einen höheren Frauenanteil auf (aktuell laut CRIF-Analyse 44 Prozent), wobei großer Unterschiede zwischen den Branchen bestehen. Während es in den Bereichen Handel, Gesundheits- und Sozialwesen und Erziehung bzw. Unterricht besonders viele Einzelunternehmerinnen gibt, sind es in der Land- und Forstwirtschaft, Information und Kommunikation und in der Baubranche besonders wenige.