40 Prozent Frauen in Aufsichtsräten: Österreich setzt EU-Richtlinie um

Ein neuer Gesetzesentwurf von Noch-Justizministerin Alma Zadi ć sieht verpflichtende Frauenquoten in Aufsichtsräten und Vorständen börsennotierter Unternehmen vor. Dabei handelt es sich um die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten („Women on Boards“).

Diese sieht vor, dass in börsennotierten Unternehmen mindestens 40 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder jeweils mit dem unterrepräsentierten Geschlecht – in der Regel Frauen – besetzt werden müssen. In Vorständen muss ab drei Personen eine Person des unterrepräsentierten Geschlechts vertreten sein. Wird die 40-Prozent-Quote im Aufsichtsrat verfehlt, muss der Posten so lange unbesetzt bleiben, bis eine entsprechende Person gefunden wird. Es gilt das Prinzip des „leeren Sessels“. Bei der Vorstandsbesetzung muss bei Anmeldung ins Firmenbuch das Gericht die Quote prüfen. Wird sie nicht eingehalten, darf die Eintragung nicht erfolgen.