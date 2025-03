Frauen und Finanzen: Warum sie bei Aktien eher vorsichtig sind

Wenn es um Geldanlage geht, stehen Frauen den Männern immer noch nach. Das bestätigt eine Studie der appinio Marktforschung , die Raiffeisen Capital Management anlässlich des heurigen Weltfrauentags am 8. März in Auftrag gegeben hat.

Von unbezahlter Care-Arbeit zur Altersarmut: Viele Frauen in Österreich betroffen

Diese ergab, dass fast 80 Prozent der Männer und Frauen in Österreich auf sichere Sparmöglichkeiten setzen und etwa in Sparkonten investieren. Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es bei den risikoreicheren Anlageformen.

Während Frauen aus Angst vor finanziellen Verlusten häufig zögern, Risiken einzugehen, nehmen Männer zugunsten größerer Ertragschancen höhere Verlustwahrscheinlichkeiten in Kauf. So investieren etwa 45 Prozent der Männer in Aktien, bei den Frauen sind es nur 25 Prozent.

Vermögenskluft zwischen Geschlechtern vergrößert sich

„Mit diesem Verhalten nutzen Männer die Möglichkeiten der Kapitalmärkte und nehmen Chancen wahr, ihre Vermögens- und Altersvorsorge weiter zu verbessern. Frauen wählen hingegen – auch aufgrund geringerer finanzieller Möglichkeiten und Angst vor Verlusten – geringere Risiken, und lassen dabei Chancen liegen. Diese unterschiedliche Herangehensweise vergrößert die Vermögenskluft zwischen Männern und Frauen weiter“, so Dieter Aigner, Geschäftsführer von Raiffeisen Capital Management.

Und diese Kluft besteht schon aufgrund eines geringeren Einkommens. 18,3 Prozent betrug der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern in Österreich 2023. Die Gründe für den Gender Pay Gap (Geschlechter-Gehaltslücke) variieren: So arbeiten Frauen öfter in schlechter bezahlten Branchen und Berufen. Außerdem sind sie häufiger für geringere Arbeitszeiten angestellt und Teilzeitarbeit wird stündlich im Schnitt geringer entlohnt.