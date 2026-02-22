Welche Berufsgruppen kommen bei Singles wohl besonders gut an? Genau das wollte die US-amerikanische Dating-App The League in einer aktuellen Umfrage herausfinden. Insgesamt 2.000 Frauen und Männer wurden dazu befragt, welche Eigenschaften und Karrierewege sie bei potenziellen Partnern besonders anziehend finden.

Singles im Gesundheitswesen besonders gefragt

Lange galten Jobs im Finanzwesen als Spitzenreiter, doch das hat sich offenbar geändert. Den Studienergebnissen zufolge fühlen sich heute vor allem Frauen von Menschen aus dem Gesundheitswesen angezogen. 73 Prozent gaben an, diese Berufsgruppe besonders attraktiv zu finden. Innerhalb dieser Kategorie rangiert der Arztberuf mit 26 Prozent an erster Stelle. Dicht dahinter folgt die Krankenpflege.

Warum gerade diese Karrierewege so gut ankommen, erklärt Kommunikations- und Beziehungs-Expertin Rachel DeAlto: