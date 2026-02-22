Dating: Diese Berufsgruppe finden Singles besonders attraktiv
Welche Berufsgruppen kommen bei Singles wohl besonders gut an? Genau das wollte die US-amerikanische Dating-App The League in einer aktuellen Umfrage herausfinden. Insgesamt 2.000 Frauen und Männer wurden dazu befragt, welche Eigenschaften und Karrierewege sie bei potenziellen Partnern besonders anziehend finden.
Singles im Gesundheitswesen besonders gefragt
Lange galten Jobs im Finanzwesen als Spitzenreiter, doch das hat sich offenbar geändert. Den Studienergebnissen zufolge fühlen sich heute vor allem Frauen von Menschen aus dem Gesundheitswesen angezogen. 73 Prozent gaben an, diese Berufsgruppe besonders attraktiv zu finden. Innerhalb dieser Kategorie rangiert der Arztberuf mit 26 Prozent an erster Stelle. Dicht dahinter folgt die Krankenpflege.
Warum gerade diese Karrierewege so gut ankommen, erklärt Kommunikations- und Beziehungs-Expertin Rachel DeAlto:
"Berufe im Gesundheitswesen vereinen in der Regel finanzielle Sicherheit, Intelligenz und Fürsorge. Eigenschaften, die bei einem Partner als besonders attraktiv gelten."
Welche Berufsgruppen kommen am besten an?
Auf den weiteren Plätzen der attraktivsten Berufsgruppen landeten:
- Bildungssektor (23 Prozent)
- Rettungskräfte (19 Prozent)
- Rechtssektor (18 Prozent)
- Wirtschaft (18 Prozent)
- Naturwissenschaften (17 Prozent)
- Technologie (17 Prozent)
Dating komplexer denn je
34 Prozent der Befragten wünschen sich vor allem einen Partner mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Dating ist heute komplexer denn je: Viele Singles sind wählerisch, haben ganz klare Vorstellungen von ihrem Gegenüber und legen großen Wert darauf, in Überzeugungen, Zielstrebigkeit und Zukunftsplänen auf einer Wellenlänge zu sein.
