Nachhilfe für Amor: Abseits von Dating-Apps die Liebe finden

Rote Rosen, tiefe Blicke, Erdbeeren mit Schlag und noch ein Bussi fürs Mon Chéri. Ich weiß ja nicht, wie Sie den vergangenen Valentinstag verbracht haben: Ob alleine oder verpartnert, mit Freunden oder einem Gspusi, feiernd oder nicht, wichtig oder vernachlässigbar? Dieser Tag stellt zumindest den Status quo des eigenen Liebeslebens fest. Ganz spurlos zieht der Tag der Liebe nämlich nicht an uns vorüber – auch, wenn man Gegenteiliges behaupten mag. Egal wohin man schaut, die Reklamen, die das Stadtbild prägen, sehen wie frisch Verliebte nur noch rosa.

Dem Trend nach daten manche gar überhaupt niemanden (oder zumindest keine Männer) mehr. Was aus feministischen Überlegungen heraus vielleicht nachvollziehbar erscheint. Andere heiraten gleich sich selbst, was möglicherweise auch seinen Reiz hat. Also lieber alleine bleiben? Die Antwort lautet wie so oft: Jeder und jede, soll so tun wie er oder sie es mag.