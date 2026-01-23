Single-Umfrage: Warum mehr Männer als Frauen eine fixe Beziehung wollen

Rund ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher zwischen 18 und 75 Jahren bezeichnet sich laut einer Marketagent-Umfrage als alleinstehend. An diesem Wert hat sich seit zwei Jahrzehnten nicht viel geändert. Beim momentanen Bevölkerungsstand sind das rund 2,1 Millionen Singles. Die Verteilung in den Bundesländern ist allerdings sehr unterschiedlich. Wien ist der Spitzenreiter unter den Bundesländern. Rund 44 Prozent sind hier ohne Partner, gefolgt von Kärnten, wo 39 Prozent alleinstehend sind. Danach folgt Tirol mit 36 Prozent. Die Top 5 Single-Bundesländer: Wien (44 %) Kärnten (39 %) Tirol (36 %) Niederösterreich (28 %) Salzburg (24 %) Fast jeder zweite Single fällt in die Altersgruppe 18 bis 29 (44 %), mehr als ein Drittel ist zwischen 60 und 75 Jahren alt (37 %).

Nicht jeder Single ist unglücklich über seinen Beziehungsstatus. Tatsächlich sehnt sich etwas mehr als die Hälfte der Alleinstehenden nach einem Partner (55 Prozent). Besonders groß ist die Lust auf Liebe bei den 18- bis 39-Jährigen (68 %). Im Gegensatz dazu ist das Bedürfnis nach einer Beziehung bei einem knappen Drittel sogar nur "sehr gering", 14 Prozent wollen keinesfalls einen fixen Menschen an ihrer Seite. Doppelt so viele Männer wie Frauen wollen festen Partner Männer sind beziehungshungriger als Frauen. Zwei Drittel (68 %) träumen von einer langfristigen Partnerschaft. Deutlich weniger Frauen (44 %) wollen nicht mehr alleinstehend sein. "Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass Frauen ihr Single-Leben vergleichsweise mehr genießen und damit häufig gut zurechtkommen", sagt Parship-Psychologin Caroline Erb. Sind Frauen solo, pflegen sie soziale Kontakte, treffen sich mit Freundinnen und Freunden oder nehmen sich mehr Zeit für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse.

16 Prozent hatten noch nie eine Beziehung Jeder zweite Single ist seit mehr als drei Jahren ohne Partner, besonders häufig trifft das auf Frauen und Personen über 40 zu. 16 Prozent der Befragten hatten noch nie eine Beziehung. Bei den 18- bis 39-Jährigen sind es sogar 29 Prozent. "Multiple Krisen, finanzielle Sorgen, ein reduzierteres und verändertes Ausgehverhalten und weniger wahrgenommene Leichtigkeit und Zuversicht setzen dieser Generation immer wieder besonders zu", urteilt die Psychologin.