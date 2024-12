Beim Wald-Baum kommt es auch auf den Anbau und die Entsorgung an . Laut Geo mache es einen großen Unterschied, ob der Weihnachtsbaum verbrannt oder auf einer Mülldeponie entsorgt wird. Beim Verrotten setze er nämlich Methan frei, was klimaschädlich sei. Verbrennen sei demnach besser.

Nach den Feiertagen kann man den Baum langsam an die Temperaturen draußen gewöhnen – das heißt, zuerst in den kühlen Flur oder einen Wintergarten stellen. Danach kann der Baum auch wieder eingesetzt werden. Ist der Topf groß genug, kann er auch im Topf bleiben, meint der Experte.

Weihnachtsbaum einfach mieten

Wer sich die Pflege eines Topf-Baumes nicht zutraut, kann auch welche mieten. Am besten, man legt dafür keine langen Transportwege zurück und fragt in nahe gelegenen Gärtnereien, Baumschulen und Förstereien nach. Sie bieten oft die Möglichkeit an, den Weihnachtsbaum zu mieten, statt zu kaufen. Die Vorgehensweise ist leicht: Der Weihnachtsbaum wird behutsam an die wärmeren Innentemperaturen gewöhnt, im Topf ins Wohnzimmer gestellt und regelmäßig gegossen. Nachdem er seinen "Job erfüllt" hat, wird er zurück zum Vermieter gebracht, wieder eingepflanzt und darf weiterwachsen.