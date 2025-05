Wegen Hitze-Prognose: Wasser-Sperre für 1,2 Millionen Bürger

Den Anfang macht dabei Deutschland: Millionen Bürger müssen ihren Wasserverbrauch ab Juni drosseln. In den Sozialen Medien gehen die Wogen hoch – zahlreiche Bewohner sind erzürnt. Doch wie sieht die Situation in Österreich aus?

Ab dem 1. Juni treten in der Region Hannover , die 21 Kommunen mit insgesamt 1,2 Millionen Einwohnern umfasst, neue strenge Vorschriften zur Bewässerung von Grün-, Wald- und Ackerflächen in Kraft. Steigen die Temperaturen über 27 Grad Celsius , ist das Bewässern öffentlicher und privater Flächen untertags untersagt.

Konkret betroffen sind private Gärten, Parks, landwirtschaftlich genutzte Felder, Wälder sowie Fußball-, Golf- und Tennisplätze. Das Verbot gilt bis zum 30. September von 11 bis 17 Uhr, danach ist das Bewässern erlaubt. Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurde die Beschränkung eingeführt. "Die Jahre 2023 und 2024 waren vergleichsweise wasserreich, aber die Grundwassersituation in der Region Hannover ist nach wie vor kritisch ", erklärte der zuständige Umweltdezernent Jens Palandt.

Wie steht es um Österreich?

In Österreich wurden derzeit noch keine offiziellen Wasserbeschränkungen für 2025 verhängt. Trotzdem könnte laut Greenpeace künftig in mehreren Gemeinden Österreichs öfter das Wasser knapp werden. In einer Analyse von 2024 wurden 471 Gemeinden in ganz Österreich identifiziert, die bis zum Jahr 2050 ein hohes Risiko für akute Wasserknappheit aufweisen.