Trockenheit in Österreich: Weniger Strom aus Wasserkraft

Laut dem landesweit tätigen Stromkonzern Verbund ist das aktuelle Frühjahr eines der fünf trockensten seit 100 Jahren. Das wirkt sich auch auf die Wasserkraft aus.

Die Verbund-Erzeugung aus Wasserkraft betrage heuer bisher 80 Prozent des langjährigen Durchschnitts. "Das liegt in der langfristigen Schwankungsbreite, ist aber eines der fünf trockensten Frühjahre seit 100 Jahren", schrieb ein Sprecher auf APA-Anfrage.

Weniger Wasser bedeute allerdings nicht in gleichem Ausmaß weniger Stromproduktion, denn maßgeblich für die Ausbeute sei auch die Fallhöhe beim jeweiligen Kraftwerk. Mit geringerer Wasserführung sinke auch der Wasserstand unterhalb der Kraftwerke, "das bedeutet mehr Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser und somit mehr Fallhöhe. So wird der energetische Erzeugungsverlust abgemildert", so der Verbund.