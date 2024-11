Am 28. November ist Thanksgiving. Was in den USA und Kanada eine lange Tradition hat, ist bei uns eher weniger stark verbreitet. Der Gedanke, mit der Familie ein ausgedehntes Fest zu feiern, ist zwar schön, aber oft auch ziemlich anstrengend. In den vergangenen Jahren hat sich deshalb vermehrt "Friendsgiving" auch in Österreich durchgesetzt. Das steckt hinter dem Fest:

Wie feiert man "Friendsgiving"? Natürlich ist — wie der Name schon vermuten lässt — "Friendsgiving" an "Thanksgiving" angelehnt. Nur stehen bei diesem Fest nicht die Familie, sondern die Freunde im Mittelpunkt. Während bei Thanksgiving vor allem mit einem ausgedehnten Mahl an die gelungene Überfahrt der damaligen Kolonisten und die geglückte Ernte erinnert wird, spielen bei "Friendsgiving" wirklich die Liebsten die Hauptrolle. Wie genau sich der Ablauf des Festes gestaltet, ist daher nebensächlich und individuell.

Woher kommt "Friendsgiving"? In den USA und Kanada ist Thanksgiving ein wichtiger Feiertag, weshalb die Familien Ende November traditionell zusammentreffen, was für viele Familienmitglieder oft mit langer Anfahrtszeit verbunden ist. Für insbesondere Studierende war und ist das nicht immer leicht, da Flugtickets kostspielig sind. Deshalb riefen College-Studierende kurzerhand "Friendsgiving" ins Leben. Um am Feiertag nicht alleine zu sein, lässt man kurzerhand die Wahlfamilie hochleben.

Wann wird "Friendsgiving" gefeiert? Da es beim "Friendsgiving" üblicherweise entspannter zugeht, gibt es auch kein fixes Datum, wann dies gefeiert wird. Meistens trifft man die allerliebste Freundesgruppe in den Wochen vor oder an Thanksgiving, um vor der stressigen Weihnachtszeit nochmals Luft zu holen.

Motto: Nur kein Stress Deshalb bezeichnen viele das Fest als entspanntes Pendant zu Thanksgiving oder Weihnachten. Freundschaften, die man oft sowieso vernachlässigt — wie eine aktuelle Studie zeigt, sehen wir unsere Liebsten nur rund 4 Stunden im Monat — sollen geehrt werden. Spiele, ein gemütliches Essen oder einfach nur gemeinsam Abhängen sind meist beliebte Aktivitäten. Ein elegantes Outfit ist daher eher Fehl am Platz! Den richtigen Durchbruch erlangte der Begriff übrigens wohl mit der Sitcom "Friends".

Kritik an Thanksgiving Friendsgiving wird oft auch als Gegenbewegung zu Thanksgiving gesehen. Das in den Sozialen Medien oft üppig zelebrierte Familien-Fest führt bei Personen, die keine Familie mehr haben, oder diese aus bestimmten Gründen nicht sehen können oder wollen, oft zu Unmut und Traurigkeit. Damit ist das Fest mit Freunden eine gute Alternative, hier entgegenzuwirken.