Norwegen ist raus bei der WM , doch die Wunden sind noch lange nicht geleckt. Alf-Inge Haaland , Vater des norwegischen Stürmers Erling Haaland und ehemaliger Profifußballer, machte seinem Ärger auf X (vormals Twitter) Luft: „Ich habe das Gefühl, dass wir heute um den Sieg betrogen wurden“.

Während nach dem Aus die Emotionen hochkochten, ist vielen Zuschauern in den vergangenen Norwegen-Spielen noch etwas ganz anderes aufgefallen: Auf der Rückseite von Erling Haalands WM-Trikot ist „Braut Haaland “ zu lesen. Bei so manchen deutschsprachigen Zuschauern dürfte die Aufschrift zunächst für Verwirrung gesorgt haben. Doch hinter dem Namensbestandteil „Braut“ steckt jedenfalls keine Anspielung auf eine Frau am Hochzeitstag.

„Braut Haaland“ ist Hommage an seine Mutter

Sein vollständiger Name lautet Erling Braut Haaland – eine Kombination aus dem Nachnamen seines Vaters Alf-Inge Haaland und dem Mädchennamen seiner Mutter Gry Marita Braut. Die Entscheidung, seinen kompletten Namen auf dem Trikot der norwegischen Nationalmannschaft zu tragen, spiegelt laut Sport1 zum einen seine Verbundenheit mit seinen skandinavischen Wurzeln wider, in deren Kultur Nachnamen häufig die familiäre Herkunft ausdrücken.

Zum anderen würdigt Haaland, der 2019 in Österreich für den FC Red Bull Salzburg spielte, damit auch den Familiennamen seiner Mutter, einer ehemaligen norwegischen Siebenkämpferin.