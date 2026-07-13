Sie ist Model, blond, fällt durch ihre markanten Gesichtszüge auf und sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen: Viele Nutzerinnen und Nutzer sehen in Anastasia Kostromitina (24) das weibliche Pendant zum norwegischen Fußballstar Erling Haaland.

„Bist du Haalands Schwester?“ Das russische Model konnte in der Vergangenheit bereits Aufträge für namhafte Marken wie Dyson, Uniqlo, Nike oder Ralph Lauren ergattern. Auch bei der Moscow Fashion Week ging sie als Model über den Laufsteg. Internationale Bekanntheit verschaffte ihr jedoch ein Video, das sie auf Instagram und TikTok veröffentlichte. Darin stellt sie typische Posen und Gesichtsausdrücke des norwegischen Stürmers gekonnt nach.

Virales Doppelgänger-Video mit 122 Millionen Aufrufen Unglaubliche 122 Millionen Aufrufe hat das Reel auf Instagram inzwischen gesammelt. Etliche Userinnen und User sind überzeugt, dass Kostromitina wie eine „weibliche Version“ des Fußballstars wirkt. In den über 84.000 Kommentaren finden sich unter anderem Reaktionen wie: „Bist du Haalands Schwester?😁🤣“, „Als wären sie bei der Geburt getrennt worden“ oder „Du bist der echte Haaland“.

Die verblüffende Ähnlichkeit mit dem norwegischen Fußballstar verhalf der 24-Jährigen schließlich zu unerwarteter internationaler Aufmerksamkeit.

Vergleich mit Haaland habe sie zunächst verletzt Im Interview mit The Sun erzählt die 24-Jährige, dass der Vergleich, der erstmals vor rund vier Jahren aufkam, sie anfangs sogar gekränkt habe: „Am Anfang habe ich gar nicht verstanden, warum die Leute fanden, dass ich ihm ähnlich sehe. Dann hat mich der Vergleich sogar ein wenig verletzt.“