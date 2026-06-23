Nach Frankreich hat sich auch Norwegen in Gruppe I der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko vorzeitig für das Sechzehntelfinale qualifiziert. In der Nacht auf Dienstag feierten die Wikinger in New Jersey einen 3:2-(1:0)-Sieg über Senegal und sind mit 6 Punkten aus 2 Partien weiter.

Wie viele Tore hat Erling Haaland geschossen? Star Erling Haaland, der als Mittelstürmer für die Nationalmannschaft spielt, traf wie schon beim Auftakt-4:1 über den Irak doppelt (48., 58.). Bisher hat der Fußballer bereits 4 WM-Tore geschossen. "Er hätte heute sogar vier Tore machen können", schwärmte Norwegen-Coach Stale Solbakken über Haaland nach dem Senegal-Match. "Es ist einfacher, Torschützenkönig zu werden, wenn du für Frankreich oder Argentinien spielst, aber wir werden versuchen, Erling mehr Spiele und mehr Hilfe zu geben. Er ist ‚on fire'“, betonte der 58-Jährige. Doch nicht nur das sportliche Talent des 25-Jährigen wird von Fußball-Fans gelobt, zahlreiche Memes über den gebürtigen Briten werden gefeiert und sorgen für Lacher.

"Beängstigend": Memes über Haaland gehen viral "On fire" sind auch die Memes, die sich seit dem Irak-Match im Internet verbreiten. So scherzen unzählige User und Userinnen, wie "erschreckend" es sein muss, wenn die Spieler während der Matches von dem 1,95 großen Haaland verfolgt werden. "Realistisch gesehen, was zum Teufel soll man in so einer Situation überhaupt machen, ich würde einfach anfangen zu heulen", kommentierte Userin @ryersonfc auf X.

Erling Haaland als "Thor" des Fußballs "Ich wäre so verängstigt, ich würde vergessen, wie man richtig läuft", scherzte der TikToker @tyrese_ch. Auch die Tatsache, dass der norwegische Spieler so "angsteinflößend" beim Laufen aussieht, sorgt für zahlreiche und vor allem witzige Reaktionen im Netz. "Wenn er läuft, sieht es aus, als würde er eine Axt halten, ohne tatsächlich eine Axt zu halten 😭", kommentierte ein Nutzer unter einem Video, in dem Haaland einen Berg hinauf rennt.