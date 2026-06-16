Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Insgesamt 48 Länder nehmen an dem internationalen Fußballturnier teil und treten in den USA, Mexiko und Kanada gegeneinander an. Natürlich darf dabei auch die passende Musik nicht fehlen, die das weltweite Sportereignis abrundet.

Was ist die offizielle FIFA-Hymne 2026? Für die offizielle Hymne "DNA" der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) haben sich der italienische Sänger Andrea Bocelli ,

, die südkoreanische Künstlerin EJAY (bekannt aus dem Netflix-Hit "K-Pop Demon Hunters"),

(bekannt aus dem Netflix-Hit "K-Pop Demon Hunters"), der französische DJ David Guetta und

und die US-amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion zusammengeschlossen. Das Lied wurde bei dem Eröffnungsspiel am 11. Juni in Mexiko-Stadt von Bocelli und EJAY performt.

Was ist der offizielle WM-Song 2026? Bereits 2010 und 2014 lieferte Shakira mit ihren Songs "Waka Waka" und "La La La" erfolgreiche Lieder für die Fußball-Weltmeisterschaft. Dieses Jahr wählte die FIFA erneut die Sängerin aus, um den offiziellen WM-Song zu trällern. Mit "Dai Dai" begeistert die 49-Jährige mit Burna Boy weltweit die Fußball-Fans. Der Song wurde ebenfalls bei der Eröffnungsfeier vorgestellt.

Lied von Streamer beliebter als Shakira-Song? Von Shakiras und Burna Boys Lied sind zahlreiche Fans anscheinend weniger begeistert, denn tatsächlich findet die Mehrheit das Lied von Twitch-Streamer iShowSpeed viel besser. Auf YouTube hat der 21-Jährige mehr als 55 Millionen Fans, wo er am 1. Juni einen eigenen Song namens "World Cup (Champions)" zur Fußball-WM veröffentlichte. Auf Instagram wurde ein Video dazu mehr als zehn Millionen Mal gelikt.