"Bin nicht rassistisch, aber...": Fußball-Kommentator sorgt für WM-Eklat

Als vermeintliche Analyse wollte der ehemalige Stürmer von Atlético Madrid, Rade Bogdanović, wohl das WM-Spiel zwischen Belgien und dem Iran im serbischen öffentlich-rechtlichen Sender RTS kommentieren. Doch als sein Satz mit den Worten "Ich bin nicht rassistisch, aber..." begann, waren die Zuschauer gewissermaßen vorgewarnt. Denn was danach folgte, war alles andere als eine neutrale Bewertung des Spiels.

Laut Bogdanović fehle es schwarzen Spielern an Konzentration, um länger als 60 bis 80 Minuten durchhalten zu können. Sein Urteil bezog sich auf die Rote Karte, die der belgische Verteidiger Nathan Ngoy in der 66. Minute erhielt. "Wenn wir gespielt haben, mussten wir manchmal unsere eigenen Spieler schützen, um sie davon abzuhalten, Fehler zu machen", fügte der ehemalige Kicker in der Live-Sendung hinzu.