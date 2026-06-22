Wien im WM-Fieber: Großer Jubel trotz der Niederlage

Gekommen sind die Besucherinnen und Besucher mit reichlich Optimismus, darunter Patrick und sein Sohn Pascal. Sie halten einen Sieg gegen den amtierenden Weltmeister für möglich.

Was sonst ein sommerlicher Rückzugsort mitten in Wien ist, verwandelte sich gestern in eine große Fankurve: Beim KURIER–Public Viewing im Palais Freiluft versammelten sich am Montagabend Hunderte Menschen, die alle auf denselben Moment warten - den Anpfiff zum WM-Duell Österreich gegen Argentinien .

Gut gelaunt blickt auf das bevorstehende Spiel auch Experte Frenkie Schinkels im Gespräch mit „Kult-Kicker“ Toni Pfeffer und KURIER–Chefredakteur Martin Gebhart: „Wenn argentinische Fans da sind, hab ich für sie nach dem Match Taschentücher da.“

Fast wie Torjubel

Den ersten Jubel des Abends gibt es früh im Spiel, jedoch nicht für ein Tor - sondern für den verschossenen Elfmeter von Lionel Messi. In diesem Moment hält es auch die Menschen beim Public Viewing im Alten AKH nicht mehr auf den Bänken, man fällt sich sogar in die Arme. Früh kommen zahlte sich aus, bereits eine Stunde vor Anpfiff war alles voll und der Einlass geschlossen.

Mitgefiebert wird überall in der Stadt. Viele versammeln sich am St. Ulrichs-Platz oder beim Würstelstand. Auch Zaungäste außerhalb von Schanigärten werden freundlich bedient. Auf Parkplätzen richten sich Zuschauer mit Picknickdecken und Campingstühlen ihr Lager. Mit und ohne eigenen Bildschirm, mit oder ohne Dosenbier.