Walentina Doroninas Vorwürfe gegen Can Kaplan: Statement von Can?

Die beiden Reality-TV-Stars und Influencer Walentina Doronina (bekannt aus "Ex on the Beach", "Promi Big Brother", "Das Sommerhaus der Stars" und "Germany Shore") und Can Kaplan (bekannt aus "Das Sommerhaus der Stars") waren seit September 2022 offiziell ein Paar und verlobten sich im November desselben Jahres während der Sendung "Promi Big Brother".