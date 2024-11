Vlesk: Twitch-Star verkündet Rücktritt im Stream

Twitch-Star Vlesk, der mehr als 243.000 Follower und Followerinnen auf der Plattform hat, wird Social Media & Co bald den Rücken kehren. Das verkündete er in einem Stream, der am 14. November ausgestrahlt wurde. Vlesk, der mit bürgerlichem Namen Christian Scheitzeneder heißt, ist vor allem für seine Let's-Play-Formate bekannt und zeigte sich etwa beim Zocken der Spiele "World of Warcraft" oder "Among Us".