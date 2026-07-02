Die 24-jährige Mexikanerin Ale García fand ihre entlaufene Hündin auf ungewöhnliche Weise wieder: Während ihr Bruder einen Livestream zur FIFA-Fußballweltmeisterschaft verfolgte, hob einer der jubelnden Fans plötzlich einen Hund in die Kamera. Es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um Garcías Vierbeiner handelte, der seit vier Wochen vermisst worden war. Inzwischen sind Tier und Besitzerin wieder vereint.

Hündin entlaufen und 4 Wochen lang verschwunden Am 24. Mai ist die sechsjährige Hündin „La Gorda“ durch einen kleinen Spalt im Gartentor ihrer Familie im Stadtteil Lomas de Guadalupe entlaufen. Als sie drei Tage später trotz intensiver Suche immer noch nicht gefunden werden konnte und auch nicht von selbst nach Hause zurückkehrte, startete Besitzerin Ale García einen Suchaufruf auf Facebook, jedoch ohne Erfolg.

Entlaufene Hündin in WM-Livestream entdeckt Fast vier Wochen lang blieb die Hündin verschwunden, bis García eines Tages einen aufgeregten Anruf ihres Bruders erhielt. Er erzählte ihr, „La Gorda“ in einem Facebook-Livestream zum WM-Spiel zwischen Mexiko und Tschechien entdeckt zu haben, in dem jubelnde mexikanische Fußballfans nach dem Sieg ihrer Mannschaft zu sehen waren. Die 24-Jährige reagierte zunächst ungläubig: „Ich sagte: 'Das glaube ich dir nicht. Das kann nicht sein!'“ Im Interview mit der The Washington Post erklärte sie: „Das Stadion liegt viel zu weit von meinem Zuhause entfernt. Ich fragte mich: 'Wie sollte ein so kleiner Hund überhaupt dorthin gelangt sein?‘“

Vermisstes Tier in jubelnder Menschenmenge entdeckt Gemeinsam mit einer Freundin machte sich die Mexikanerin sofort auf den Weg zu dem rund 14 Kilometer entfernten Ort und rief immer wieder laut nach ihrer Hündin. Schon nach kurzer Zeit entdeckte sie ihren geliebten Vierbeiner wie durch ein Wunder inmitten der jubelnden Menschenmenge. „Es war ein Wechselbad der Gefühle. Ich wollte weinen, lachen, sie umarmen und gleichzeitig mit ihr schimpfen. Während wir uns die größten Sorgen gemacht und nach ihr gesucht haben, war sie einfach feiern!“, erinnerte die 24-Jährige.