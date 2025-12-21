Weihnachtszeit ist Bratenzeit – wer das Festmahl genießen möchte, ohne dass dafür ein Federvieh sein Leben lassen muss, findet inzwischen zahlreiche vegane Alternativen. Besonders schnell und unkompliziert geht es mit der sogenannten "Mock Duck" aus der Dose. Neu ist sie zwar nicht, doch aktuell erlebt der pflanzliche Entenersatz in den sozialen Medien einen regelrechten Hype.

Was ist "Mock Duck"? Der englische Begriff setzt sich aus "mock" (Nachahmung) und "duck" (Ente) zusammen. Der Doseninhalt besteht aus täuschend echt aussehenden "Fleischstücken", bei denen sogar die Geflügelhaut optisch nachempfunden ist. Hergestellt wird das Entenfleischimitat aus Weizeneiweiß (Seitan), das in einer Marinade aus Sojasoße, Zucker, Salz und Sojaöl eingelegt ist. Die Textur wird als faserig beschrieben und gilt als besonders "fleischähnlich".

Vegane Ente aus der Dose: Wo kann man sie kaufen? Das Original in der blauen Dose von der Marke Wu Chung ist in zahlreichen Asiamärkten und chinesischen Lebensmittelgeschäften in Wien erhältlich. In der traditionellen chinesischen Küche, insbesondere in der buddhistischen vegetarischen Küche, ist "Mock Duck" oder auch "Mock Chicken" seit Jahrzehnten ein beliebter veganer Fleischersatz. Auch online wird der Seitan in den blauen Dosen angeboten.