Vegane Ente aus der Dose geht viral: Wo kann man sie kaufen?
Weihnachtszeit ist Bratenzeit – wer das Festmahl genießen möchte, ohne dass dafür ein Federvieh sein Leben lassen muss, findet inzwischen zahlreiche vegane Alternativen. Besonders schnell und unkompliziert geht es mit der sogenannten "Mock Duck" aus der Dose. Neu ist sie zwar nicht, doch aktuell erlebt der pflanzliche Entenersatz in den sozialen Medien einen regelrechten Hype.
Was ist "Mock Duck"?
Der englische Begriff setzt sich aus "mock" (Nachahmung) und "duck" (Ente) zusammen. Der Doseninhalt besteht aus täuschend echt aussehenden "Fleischstücken", bei denen sogar die Geflügelhaut optisch nachempfunden ist. Hergestellt wird das Entenfleischimitat aus Weizeneiweiß (Seitan), das in einer Marinade aus Sojasoße, Zucker, Salz und Sojaöl eingelegt ist. Die Textur wird als faserig beschrieben und gilt als besonders "fleischähnlich".
Vegane Ente aus der Dose: Wo kann man sie kaufen?
Das Original in der blauen Dose von der Marke Wu Chung ist in zahlreichen Asiamärkten und chinesischen Lebensmittelgeschäften in Wien erhältlich. In der traditionellen chinesischen Küche, insbesondere in der buddhistischen vegetarischen Küche, ist "Mock Duck" oder auch "Mock Chicken" seit Jahrzehnten ein beliebter veganer Fleischersatz. Auch online wird der Seitan in den blauen Dosen angeboten.
Rezept für veganen Weihnachtsbraten
Der Fleischersatz eignet sich ideal für einen Festtagsbraten mit Rotkraut und Knödeln. So wird's besonders aromatisch und saftig: Die "Mock Duck" aus der Dose nehmen, gut abtropfen lassen und mit einem Küchentuch trocken tupfen. Anschließend eine Marinade aus beispielsweise folgenden Zutaten zubereiten:
- 3 EL Sojasauce
- 2 EL Ahornsirup oder brauner Zucker
- 1 EL Sonnenblumenöl
- 1 TL Senf (mittelscharf oder Dijon)
- 1 TL Apfelessig oder Orangensaft
- ½ TL geräuchertes Paprikapulver
- ½ TL getrockneter Majoran (optional)
- Salz und Pfeffer
Die Seitanstücke rundum mit der Marinade bepinseln und mindestens eine Stunde ziehen lassen. Anschließend entweder im vorgeheizten Backrohr bei 180 Grad circa 15 Minuten mit der restlichen Marinade garen oder in der Pfanne goldbraun anbraten. Mit Rotkraut, Knödel und veganer Bratensoße servieren.
