Für die Studie wurden Daten von 98.299 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 71 verschiedenen Untersuchungen analysiert, die mit dem Konsum von Kurzvideos auf Instagram, TikTok & Co. sowie der Kognition und psychischer Gesundheit zusammenhängen. Die Ergebnisse wurden von der American Psychological Association (APA) veröffentlicht.

Aufmerksamkeitsspanne und Impulskontrolle sinken

Das Forschungsteam hat nach der Analyse herausgefunden, dass ein erhöhter Konsum von Reels, TikToks und beispielsweise YouTube-Shorts mit einer schlechteren kognitiven Leistungsfähigkeit zusammenhängen. Vor allem die Aufmerksamkeitsspanne, Gedächtnisleistung und Impulskontrolle der Probanden und Probandinnen nahm immer mehr ab. Das betrifft vor allem jene Fähigkeiten, die uns dabei helfen, konzentriert zu bleiben.

Zwar tragen die Social-Media-Apps nicht dazu bei, dass wir vollkommen dem Brainrot (Internetslang für den Zustand geistiger Abstumpfung) verfallen, jedoch wird ein klares Muster aufgezeigt.