Gemeinsam mit einer Freundin besuchte der 32-jährige Reality-TV-Star Vanessa Mariposa ("Das Sommerhaus der Stars") eine Rooftop-Party, die in einer traumatischen Erfahrung endete. Obwohl sie nur drei Gläser Wein konsumierten und ihre Getränke stets im Blick behielten, fühlten sich beide Frauen plötzlich extrem unwohl. Die Infleuncerin berichtete, dass sie sich mehrfach übergeben musste und nicht mehr alleine gehen konnte.

K.O.-Tropfen im Getränk Am nächsten Tag suchte Mariposa ein Krankenhaus auf, wo Tests ihren Verdacht bestätigten: Sie und ihre Freundin wurden mit K.O.-Tropfen betäubt. Die Mittel, die wegen ihrer Geruch- und Geschmacklosigkeit oft unbemerkt ins Getränk gemischt werden, können zu Bewusstlosigkeit und Gedächtnisverlust führen. In besonders schlimmen Fällen können lebensbedrohlichen Zustände wie Atemstillstand und Koma eintreten. In einem emotionalen Instagram-Video teilte sie ihre Angst: "Ich dachte wirklich, ich muss sterben."

Opfer eines Diebstahls Neben ihres Krankenhausbesuchs wurde die Influencerin auch Opfer eines Diebstahls. Ein wertvolles Cartier-Armband und die SIM-Karte ihres Handys wurden entwendet. Bislang konnten die Täter nicht ausfindig gemacht werden. Die 32-Jährige hat keine Details über etwaige polizeiliche Maßnahmen genannt. Mariposas Partner Luca und ein weiterer Freund bemerkten jedoch, dass etwas nicht stimmte, und brachten die beiden Frauen nach Hause. "Wir konnten alleine einfach nicht mehr gehen", schildert die Influencerin.

Appell an die Öffentlichkeit Mit über 800.000 Followern nutzt die ehemalige "The 50"-Kandidatin ihre Reichweite, um andere zu warnen. Sie appelliert an ihre Community, stets wachsam zu sein, Getränke nicht unbeaufsichtigt zu lassen und im Falle von Unwohlsein sofort Hilfe zu suchen. "Ich bin einfach dankbar, dass wir in diesem Albtraum noch so viel Glück im Unglück hatten, dass uns körperlich nicht noch was Schlimmeres passiert ist," sagte sie abschließend.

Was macht Vanessa Mariposa? Vanessa Mariposa, mit bürgerlichem Namen Vanessa Hofinger, wurde am 16. Dezember 1992 in Salzburg geboren. Sie ist als Fitness-Influencerin und Reality-TV-Star bekannt und nahm an Formaten wie "Ex on the Beach" und "Sommerhaus der Stars" teil. Zuletzt war sie im "Großen Promibüßen" zu sehen. Neben ihrer Social-Media-Präsenz betreibt sie eine eigene Fitness-App und eine Bademoden-Linie.