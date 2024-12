Promi-Büßen 2024: ER ist der überraschende Gewinner!

Finale: Wie wurde der Sieger gekürt?

Am Ende des Wettkampfes sind nur mehr die beiden Kandidaten Sam Dylan und Bobby Chamberz übrig. Zur Überraschung der Verbliebenen hieß es in einer Durchsage: "Liebe Finalisten, ab jetzt liegt es nicht mehr in euren Händen. Wer den Sieg am meisten verdient hat, entscheiden die fünf Promis, die beim Tribunal der Loser herausgewählt worden sind. Jeder dieser Promis hat nur eine Stimme. Der Finalist mit den meisten Stimmen gewinnt 'Das große Promi-Büßen'."