Die neue Staffel von "Ex on the Beach" wird aktuell gedreht. Nun stehen auch die ersten Teilnehmer fest.

"Ex on the Beach": Das sind die Kandidaten der 6. Staffel

"Ex on the Beach" 2025: Das sind die Kandidaten der neuen Staffel

Reality-TV-Fans können sich freuen: Für die neue Staffel von "Ex on the Beach" haben bereits die Dreharbeiten begonnen. In einem Instagram-Clip wurden im Zuge dessen bereits einige der Teilnehmer vorgestellt.

Auch bekannte Reality-Gesichter sind mit dabei. Diese Kandidaten wurden bestätigt:

Komplette Teilnehmerliste: Calvin Kleinen

Marvin Kleinen

Jennifer Degenhart

Christina Rusch alias Shakira

Franziska Temme

Marlisa Rudzio

Marc-Robin Wenz

Linda Braunberger

Jermaine Diallo

Vivien Tzouvaras

Fabio

Sahel

Teezy

Bianca

Patrizia

Joshi

Chiara

Nana

Marta

Coco

Venera

Mou

Nastasia

Tobi

Erstmals treten Paare gegeneinander an In dieser Staffel gibt es zudem eine neue Herausforderung: Zum ersten Mal sind auch Paare mit dabei, die sich gemeinsam den Ex-Partnern stellen müssen. Mit dabei sind: Mou und Vivien Tzouvaras aus "Temptation Island"

Nastasia , eine ehemalige Verführerin, die mit ihrem Freund Tobi antritt

Und auch das Brüder-Paar Calvin und Marvin Kleinen gemeinsam an.

Bekanntes Brüder-Duo am Start Calvin, ein alter Hase im Reality-Game, ist jedoch zum ersten Mal bei "Ex on the Beach" dabei, nachdem er bereits in Shows wie "Temptation Island" und "Are You the One" zu sehen war. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Marvin ist ebenfalls kein Unbekannter in der Szene. Zusammen gewannen sie 2022 die "Couple Challenge". Bei "Swipe, Match, Love?" hatten sie jedoch weniger Erfolg und fanden keine Partnerin.

Dramapotenzial hoch Für Marlisa Rudzio (35) könnte es brenzlig werden, denn sie trifft auf ihren Ex-Partner Fabio. Das Paar hatte sich erst vor wenigen Monaten getrennt. Auch Marc-Robin Wenz sorgt für Spannung, denn er begegnet nicht nur Marlisa, mit der er ein kurzes Techtelmechtel hatte, sondern auch seiner früheren "Are You The One – Reality Stars in Love"-Bekanntschaft Linda Braunberger (24).

"Ex on the Beach": Wann beginnt die 6. Staffel? Die Reality-Show wird auf RTL+ ausgestrahlt. Das Startdatum steht noch nicht fest, es könnte jedoch bereits im Sommer so weit sein.