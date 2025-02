Das 1,84 m große Model nahm 2021 an Heidi Klums Casting-Show "Germany's Next Topmodel" teil und wurde als erste Transfrau Gewinnerin der Sendung, die nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Mit ihrem Sieg stieg auch das Interesse an ihrer Person. 246.000 Fans folgen Alex Mariah Peter (27) auf Instagram, wo sie tägliche Einblicke in ihren Alltag teilt.