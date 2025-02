Diese RTL-Show könnte neue Sterne am Reality-TV-Himmel hervorbringen. Seit 2016 läuft das Erfolgsformat "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" im deutschen Fernsehen, nun dürfen erstmals auch "Normalos" in das berühmt-berüchtigte Bauernhof-Haus in Bocholt-Barlo ziehen.