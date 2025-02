Über 90 Millionen: So viel verdient RTL mit dem Dschungelcamp

Britische Produktionsfirma im Hintergrund

RTL profitiert erheblich von der engen Kooperation mit der britischen Produktionsfirma ITV Studios, die das Originalformat "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" in Großbritannien produziert. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, bewährte Konzepte zu übernehmen und Anpassungen für den deutschen Markt effizient umzusetzen. ITV Studios produziert das Erfolgsformat bereits seit 2002 und hat es in zahlreiche Länder exportiert, darunter Australien und die USA.