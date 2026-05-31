Die 20-jährige US-Amerikanerin Ashlynn wurde ungeplant schwanger. Als sie ihrer Mutter den positiven Schwangerschaftstest zeigte, reagierte diese herzergreifend. Das TikTok-Video wurden inzwischen mehr als 77 Millionen mal aufgerufen und begeistert zahlreiche Menschen.

20-Jährige ungeplant schwanger In dem Video steht Ashlynn fassungslos und überfordert im Badezimmer stehen und hält einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Kurz darauf ruft sie ihre Mutter herbei. Diese wirft einen kurzen Blick auf den Test, nickt beruhigend und nimmt ihre Tochter mit den Worten "Alles ist gut" fest in die Arme. Die 20-Jährige bricht daraufhin in Tränen aus und sagt mit zittriger Stimme: "Ich habe Angst." Ihre Mutter antwortet darauf ruhig: "Hab keine Angst, Mama ist für dich da."

Über 77 Millionen Aufrufe: TikTok-Video ging viral Über 94.000 Menschen haben das emotionale Video kommentiert und zeigen sich tief berührt von der einfühlsamen und liebevollen Reaktion von Ashlynns Mutter. In der Kommentarspalte heißt es etwa: „Kannst du deiner Mutter sagen, dass wir sie lieben?“

„Ich liebe es, wie sie dir sofort in die Augen geschaut und gesagt hat, dass alles okay ist!“ 🥹

„Ich bin zwar 25, aber wenn ich irgendwann schwanger werde, kann ich es dann auch deiner Mutter erzählen?“ 😭

„Deine Mama heilt hier gerade irgendetwas in uns allen.“ 😭

„Sie wurde in diesem Moment sofort zu der Person, die sie selbst in diesem Alter gebraucht hätte.“

Ashlynns Mutter wurde mit 15 Jahren ungeplant schwanger In weiteren Videos beantwortet das Mutter-Tochter-Duo Fragen der Nutzer. Ashlynn erklärte, dass sie ihre Periode überfällig gewesen sei, weshalb ihre Mutter sie dazu ermutigte, einen Schwangerschaftstest zu machen. Auf die Frage, warum die 36-Jährige so einfühlsam und positiv reagiert habe, erzählte sie, selbst in jungen Jahren Mutter geworden zu sein: Mit 15 wurde sie ungeplant schwanger, Ashlynn kam zwei Wochen nach ihrem 16. Geburtstag zur Welt. "Daher kann ich das alles gut nachvollziehen", so ihre Mutter.