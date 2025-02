Sind Ulrike und Heiko von "Bauer sucht Frau" noch zusammen?

2024 hat sich das Paar in der RTL-Show "Bauer sucht Frau International" kennen und lieben gelernt. Doch eine gemeinsame Zukunft von Obstbäuerin Ulrike (58) und Heiko (57) gestaltet sich gar nicht so einfach. Denn die 58-Jährige lebt in Brasilien, ihr Partner hingegen in Bayern.