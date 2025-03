Heiko und Ulrike wollten ihr neues Leben in Brasilien planen, doch nun liegt der Bauer nach einem Sturz im Krankenhaus.

Letztes Jahr haben sich Ulrike und Heiko in der Show "Bauer sucht Frau International" kennengelernt. Die beiden verliebten sich ineinander und wollten eine gemeinsame Zukunft planen, doch vor allem ihre Wohnsituation steht ihrer Beziehung im Weg. Ulrike lebt in Brasilien, Heiko in Bayern.

Seit Anfang des Jahres plant Heiko seine Auswanderung nach Brasilien, doch nun macht ihnen das Schicksal einen Strich durch die Rechnung: Der 57-Jährige liegt nach einem schweren Unfall im Krankenhaus.

Unfall im Allgäu Ulrike teilte am 9. März auf Instagram einen Beitrag, der das eingegipste Bein ihres Liebsten nach einem Sturz zeigt: "So endete für Heiko ein Ausflug im Allgäu ohne mich. Natürlich muss das Bein operiert werden, sodass alle Umzugspläne vorerst auf Eis gelegt werden. Ich weiß nicht, ob ich wütend oder traurig bin. Ein Flug nach Deutschland ist für mich im Moment leider nicht drin."

Die 58-Jährige, die in ihrem Profil stehen hat, dass sie auf die "endgültige Ankunft des Liebsten" wartet, zeigt sich in einem weiteren Posting traurig: "Es ist schwer, wenn so plötzlich, durch eine kleine Unachtsamkeit, alle Pläne über den Haufen geworfen werden." Laut Ulrike habe ihr Partner bereits eine Operation zur Stabilisierung des Beins gehabt, eine zweite soll demnächst folgen.

Wie geht es Heiko jetzt? Am 17. März postete Ulrike ein Update, in dem sie sich darüber beschwert, dass Heiko im Krankenhaus nicht gut versorgt wird: "Seit Tagen lassen sie Heiko den ganzen Tag ohne Essen und Trinken in seinem Bett liegen, weil er auf der OP-Liste steht. "

Die Fans des Pärchens leiden mit und geben Tipps, wie man Heiko helfen könnte: "Geht zum Beschwerdemanagement und haut auf den Tisch. Hat man bei mir 1 Woche gemacht und als mein Mann und meine Tochter was gesagt haben, dann wurde ich operiert. Man darf sich nichts mehr gefallen lassen. Ganz viel Glück und gute Besserung", schreibt eine Userin. "Ach Ulrike... so allmählich wäre bei euch beiden eine Glückssträhne angesagt!", schreibt ein anderer Fan. Trotz der Umstände versucht die Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin optimistisch zu bleiben. Sie bedankt sich vor allem bei der Unterstützung ihrer Fans.